fechar
Podcast | Notícia

Políticos diminutos

Por Rádio Jornal Publicado em 31/07/2026 às 10:09
Logo Passando a Limpo
Logo Passando a Limpo - Artes JC

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta sexta-feira (31), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com a pesquisadora na área de gestão ambiental, professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco e orientadora dos programas de pós-graduação em engenharia ambiental e engenharia civil, Soraya El-Deyer, sobre ventos fortes. O programa também conta com Eliane Cantanhêde.

 

Leia também

Interesse ideológico e as manipulações políticas
PASSANDO A LIMPO

Interesse ideológico e as manipulações políticas
O novo tarifaço
PASSANDO A LIMPO

O novo tarifaço

Compartilhe

Tags

Imagem de Rádio Jornal

Rádio Jornal

redacao@radiojornal.com.br