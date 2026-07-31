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Como prevenir a demência?

Por Rádio Jornal Publicado em 31/07/2026 às 6:48
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Consultório do Rádio Livre: Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), até 45% dos casos de demência podem ser prevenidos ou adiados. No entanto, como evitar esse problema? O apresentador Tony Araújo, junto de dois médicos, aborda a temática.

O médico geriatra, Dr. Lucas Ramos de Andrade, ressalta que essa pesquisa da OMS consegue abrir um leque para a melhora precoce de pacientes com demência. O doutor aponta também que casos de esquecimento relacionados a mitos, como de que por a pessoa está mais velha é normal esquecer.

Já o neurologista e neurocirurgião, Dr. João Gabriel Ribeiro Gomes, explica que a demência causa prejuízo cognitivo ao longo do tempo. Ele destaca, no entanto, que a previsão da demência não deve vir apenas com a idade mais avançada, e sim desde jovens.

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