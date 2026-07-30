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Lesões em pessoas acamadas: como prevenir?

Por Rádio Jornal Publicado em 30/07/2026 às 9:13
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Consultório do Radio Livre: Nesta edição do programa, o apresentador Tony Araújo fala sobre lesões que aparecem no corpo de quem está acamado. Com o apoio de duas enfermeiras, a conversa se desenrola a partir dos cuidados com essas pessoas.

De acordo com a enfermeira dermatológica, pós-graduanda em estomaterapia, Danielly Tavares, apesar de ser comum o surgimento de feridas, não pode ser tratada como uma coisa normal.

Segundo a enfermeira intensivista, com doutorado do programa de inovação terapêutica e especialista em obstetrícia, terapia intensiva e educação em saúde, Vânia Moraes, essas lesões podem estar ligadas, na prática, à falta de cuidado. Ela também destaca que é preciso analisar a condição clínica do paciente.

 

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