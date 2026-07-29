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Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais

Por Rádio Jornal Publicado em 29/07/2026 às 8:59
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Consultório do Rádio Livre: Em alusão ao Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais, esta edição do programa fala sobre o assunto. O apresentador Tony Araújo, ao lado de dois médicos gastroenterologistas e e hepatologistas, aborda a temática.

O médico gastroenterologista e hepatologista, Dr. Tibério Medeiros, explica que a hepatite está ligada à inflamação do fígado. Ele aponta também que esse problema pode ser causado por vírus, consumo excessivo de bebidas alcoólicas, doenças autoimunes e até remédios.

O também médico gastroenterologista e hepatologista, Dr. Vitor Madeiro, ressalta que existem vários vírus que podem causar inflamação no fígado. Ele também detalha o papel do Julho amarelo de campanha nacional de conscientização, prevenção e combate às hepatites virais.

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