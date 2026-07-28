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Podcast | Notícia

Canetas emagrecedoras em pauta

Por Rádio Jornal Publicado em 28/07/2026 às 10:51
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Consultório do Rádio Livre: A pedido de um ouvinte da Rádio Jornal, esta edição do programa fala sobre canetas emagrecedoras. O jornalista Leonardo Boris aborda o assunto, junto de especialistas. Será que as canetinhas emagrecedoras fazem efeito sozinha?

A médica endocrinologista, Dra. Taissa Moura, explica que o tratamento é revolucionário na perda de peso, mas que não é um milagre. Ainda é preciso cuidar da alimentação, fazer exercício e entrar com um tratamento efetivo para a obesidade.

Já o especialista em clínica médica, em endocrinologia e metabologia, Dr. Fábio Moura, detalha sobre o processo para que as canetinhas fossem apenas vendidas por receita. Ele explica também que a caneta não trabalha sozinha e precisa da mudança de hábito.

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