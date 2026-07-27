fechar
Podcast | Notícia

Dario Durigan no Passando a Limpo: contas públicas, juros e o futuro da economia

Por Rádio Jornal Publicado em 27/07/2026 às 11:31
Passando a Limpo
Passando a Limpo - Passando a Limpo

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Passando a Limpo: No programa desta segunda-feira (27), o ministro da Fazenda, Dario Durigan, participa de uma entrevista especial sobre os principais desafios da economia brasileira. Ao lado do apresentador Igor Maciel, dos jornalistas Fernando Castilho e Eliane Cantanhêde, e dos economistas Edgar Leonardo e Écio Costa, o ministro aborda temas como contas públicas, inflação, taxa de juros, endividamento, programas de crédito, o tarifaço imposto pelos Estados Unidos, as relações comerciais entre Brasil, China e EUA, além das perspectivas para a economia brasileira em 2027.

Leia também

Rádio Jornal entrevista Dario Durigan, ministro da Fazenda
ENTREVISTA

Rádio Jornal entrevista Dario Durigan, ministro da Fazenda
Ministro da Fazenda chama Milei de "palhaço" após declarações do presidente argentino
Entrevista

Ministro da Fazenda chama Milei de "palhaço" após declarações do presidente argentino

Compartilhe

Tags

Imagem de Rádio Jornal

Rádio Jornal

redacao@radiojornal.com.br
Siga Rádio Jornal