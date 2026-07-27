Atividade física e a saúde mental

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Consultório do Rádio Livre: Atividades físicas podem ser tão eficazes quanto medicamentos e psicoterapia na redução dos sintomas de depressão e ansiedade. Essas informações vêm do estudo que analisou dados de quase 80 mil pessoas. No Consultório, Tony Araújo, ao lado de especialistas, aborda a temática.

De acordo com o profissional de educação física e especialista em fisiologia clínica do exercício, com mestrado em hebiatria, Cláudio Barnabé, a prática do exercício físico coexiste junto aos tratamentos medicamentosos.

O médico psiquiatra e do sono, com mestrado e doutorado em neuropsiquiatria, Dr. Dennys Lapenda, fala sobre a psicoeducação, que destaca que a atividade física pode até suspender o uso de medicamentos.

Já o também médico psiquiatra, Dr. Thiago Lopes, ressalta que diante de um mundo cercado por telas, atividades físicas conseguem transferir a atenção de uma rotina cansativa, puxando para o “privilégio” do presente.