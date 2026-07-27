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Podcast | Notícia

Atividade física e a saúde mental

Por Rádio Jornal Publicado em 27/07/2026 às 10:11
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Consultório do Rádio Livre: Atividades físicas podem ser tão eficazes quanto medicamentos e psicoterapia na redução dos sintomas de depressão e ansiedade. Essas informações vêm do estudo que analisou dados de quase 80 mil pessoas. No Consultório, Tony Araújo, ao lado de especialistas, aborda a temática.

De acordo com o profissional de educação física e especialista em fisiologia clínica do exercício, com mestrado em hebiatria, Cláudio Barnabé, a prática do exercício físico coexiste junto aos tratamentos medicamentosos.

O médico psiquiatra e do sono, com mestrado e doutorado em neuropsiquiatria, Dr. Dennys Lapenda, fala sobre a psicoeducação, que destaca que a atividade física pode até suspender o uso de medicamentos.

Já o também médico psiquiatra, Dr. Thiago Lopes, ressalta que diante de um mundo cercado por telas, atividades físicas conseguem transferir a atenção de uma rotina cansativa, puxando para o “privilégio” do presente.

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