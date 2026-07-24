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Dor crônica: como identificar?

Por Rádio Jornal Publicado em 24/07/2026 às 8:21
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Consultório do Rádio Livre: Cerca de 37% da população do Brasil sofre com dores crônicas, segundo a Sociedade Brasileira para Estudo da Dor (SBED). O apresentador Tony Araújo aborda a temática junto a dois médicos. Afinal, quando uma dor vira crônica?

O neurocirurgião, que é pesquisador, mestre e doutor em neurocirurgia, Dr. Luiz Severo, explica que a dor crônica se define por dores que duram mais de três meses. Ele destaca que é uma condição complexa que altera todo o corpo.

O médico ortopedista, especialista em medicina da dor, Dr. Marcelo Albuquerque, aponta a diferença entre dor aguda e crônica. Ele ressalta também que a população precisa ficar atenta às dores persistentes.

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