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Clássicos do brega pernambucano

Por JC Publicado em 24/07/2026 às 12:11
Debate 2
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Debate da Super Manhã: Patrimônio afetivo que atravessa gerações, o brega pernambucano conquista o público com canções que contam histórias de amor, saudade e superação. Clássicos que marcaram época seguem sendo redescobertos por novas gerações, reafirmando a força de uma tradição musical que integra a identidade cultural de Pernambuco.

No debate desta sexta-feira (24), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre a origem do ritmo no estado, os principais artistas, bandas e músicas que marcaram gerações, a influência do brega na cultura popular e os elementos que fazem esse gênero conquistar e emocionar tantas pessoas. Participam a cantora Eliza Mell e a vocalista da Banda Chama do Brega, Edna Lima.

 

 

 

 

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