Poluição sonora e perturbação ao sossego
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Debate da Super Manhã: O barulho excessivo deixou de ser apenas um incômodo para se tornar um problema de saúde pública e de convivência urbana. Em cidades cada vez mais movimentadas, sons emitidos acima dos limites permitidos, provenientes de veículos, equipamentos de som, estabelecimentos comerciais, obras e eventos, afetam o descanso da população e comprometem o bem-estar coletivo.
No debate desta quinta-feira (23), a comunicadora Natália Ribeiro conversa com os convidados sobre o que estabelece a Lei do Silêncio, os impactos ambientais e os efeitos na saúde de pessoas e animais, além das formas de denunciar possíveis infrações relacionadas aos ruídos extremos.
Participam o gerente-geral do Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciods), Cel. Alexandre Tavares, o promotor de Justiça de Meio Ambiente da Capital do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), Sérgio Souto, a engenheira ambiental e inspetora do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (CREA-PE), Mayara Torres, e o idealizador do perfil @purotransito, Filipe Augusto.