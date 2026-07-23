Poluição sonora e perturbação ao sossego

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Debate da Super Manhã: O barulho excessivo deixou de ser apenas um incômodo para se tornar um problema de saúde pública e de convivência urbana. Em cidades cada vez mais movimentadas, sons emitidos acima dos limites permitidos, provenientes de veículos, equipamentos de som, estabelecimentos comerciais, obras e eventos, afetam o descanso da população e comprometem o bem-estar coletivo.

No debate desta quinta-feira (23), a comunicadora Natália Ribeiro conversa com os convidados sobre o que estabelece a Lei do Silêncio, os impactos ambientais e os efeitos na saúde de pessoas e animais, além das formas de denunciar possíveis infrações relacionadas aos ruídos extremos.

Participam o gerente-geral do Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciods), Cel. Alexandre Tavares, o promotor de Justiça de Meio Ambiente da Capital do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), Sérgio Souto, a engenheira ambiental e inspetora do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (CREA-PE), Mayara Torres, e o idealizador do perfil @purotransito, Filipe Augusto.