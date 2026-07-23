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Podcast | Notícia

Diabetes e a má circulação

Por Rádio Jornal Publicado em 23/07/2026 às 7:57
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Consultório do Rádio Livre: A pedido de um ouvinte da Rádio Jornal, esta edição do programa trata sobre a diabetes e a má circulação. Existe uma relação entre esses dois problemas? O apresentador Tony Araújo, ao lado de dois médicos, trata sobre o tema.

Para o cirurgião vascular, Dr. Walter Von Sohsten, é necessário que as pessoas tenham uma vida saudável para evitar a diabetes, e façam visitas regulares para medir as taxas. Ele chama também atenção para o exercício físico.

Já a médica endocrinologista, Dra. Ivanilde Vasconcelos Cavalcanti, detalha que encontramos açúcar adicionado em várias coisas do nosso dia a dia. No entanto, para quebrar isso, é necessário comer esse alimento junto a uma proteína.

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