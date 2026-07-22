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Podcast | Notícia

Os perigos do cigarro

Por Rádio Jornal Publicado em 22/07/2026 às 8:13
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Consultório do Rádio livre: A Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que o cigarro mata mais de oito milhões de pessoas por ano no mundo. Sobre as estratégias para acabar com esse vício, o apresentador Tony Araújo conversa com dois médicos sobre o assunto. Será que o chiclete de nicotina ajuda nisso?

O médico psiquiatra, com doutorado em neuropsiquiatria e ciências do comportamento, Dennison Monteiro, destaca que houve um crescimento na restrição do uso de cigarro em determinados locais e troca dos cigarros tradicionais para os eletrônicos. Ele explica também como funciona o vício.

Já o médico pneumologista, Dr. Alfredo Lopes, ressalta que o ato de fumar pode atingir várias partes do corpo. Faz mal para a pele, pulmão e pode afetar não somente a qualidade de vida do indivíduo, mas também o prolongamento.

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