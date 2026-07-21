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Assédio eleitoral e os direitos do trabalhador

Por JC Publicado em 21/07/2026 às 12:13
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Debate da Super Manhã: A menos de um mês do início oficial da campanha eleitoral, previsto para 16 de agosto, o Ministério Público do Trabalho (MPT) já contabiliza 74 denúncias de assédio eleitoral em 2026, número que acende um alerta para uma prática que viola direitos fundamentais dos trabalhadores e compromete a liberdade do voto.

No debate desta terça-feira (21), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre as práticas de coação no ambiente de trabalho, as consequências para o empregado e empregador, as medidas de prevenção e como denunciar o assédio político nas relações trabalhistas.

Participam a procuradora Melícia Carvalho Mesel, coordenadora regional de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho (Coordigualdade) do Ministério Público do Trabalho em Pernambuco (MPT-PE); o professor Wellington Saraiva, procurador regional da República no Ministério Público Federal; e o advogado especialista em Direito do Trabalho, João Matheus do Monte.

 

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