Assédio eleitoral e os direitos do trabalhador
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Debate da Super Manhã: A menos de um mês do início oficial da campanha eleitoral, previsto para 16 de agosto, o Ministério Público do Trabalho (MPT) já contabiliza 74 denúncias de assédio eleitoral em 2026, número que acende um alerta para uma prática que viola direitos fundamentais dos trabalhadores e compromete a liberdade do voto.
No debate desta terça-feira (21), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre as práticas de coação no ambiente de trabalho, as consequências para o empregado e empregador, as medidas de prevenção e como denunciar o assédio político nas relações trabalhistas.
Participam a procuradora Melícia Carvalho Mesel, coordenadora regional de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho (Coordigualdade) do Ministério Público do Trabalho em Pernambuco (MPT-PE); o professor Wellington Saraiva, procurador regional da República no Ministério Público Federal; e o advogado especialista em Direito do Trabalho, João Matheus do Monte.