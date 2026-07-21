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Podcast | Notícia

A amizade no fortalecimento da saúde

Por Rádio Jornal Publicado em 21/07/2026 às 7:35
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Consultório do Rádio Livre: No dia 20 de julho é comemorado o Dia do Amigo. Em alusão a essa data, o apresentador Leonardo Boris, junto de duas psicólogas, fala sobre a importância de uma rede de apoio que vai além da família. Será que a amizade pode fortalecer a saúde?

Para a psicóloga clínica, com mestrado em ciências da educação e especialista em terapia cognitivo-comportamental, Dra. Adriana Barros, a amizade é saúde mental. Ela destaca que o amigo ou amiga pode trazer conexão e acolhimento, cuidando de variadas partes do corpo.

Já a também psicóloga clínica, com pós-graduação em neuropsicologia cognitiva e habilidades sociais, Dra. Adriana Moraes, aponta que a amizade vai além de estar presente em um momento difícil. Ela reforça que a base de tudo pauta-se realmente na conexão.

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