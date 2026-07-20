El Niño avança: as projeções para o Nordeste
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Debate da Super Manhã: Caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, o fenômeno El Niño altera a circulação dos ventos e influencia diretamente o regime de chuvas e as temperaturas em vários países, incluindo o Brasil.
No debate desta segunda-feira (20), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre a situação atual do fenômeno e como influencia o clima nordestino, o papel dos órgãos de monitoramento climático, além da causas e consequências do El Niño para o nordeste brasileiro.
Participam o secretário-executivo de Proteção e Defesa Civil de Pernambuco, Cel. Clóvis Ramalho; a meteorologista da Agência Pernambucana e Águas e Climas (APAC), Edvânia Santos; e a engenheira ambiental, doutora em Engenharia Civil, professora de Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente da UFPE, e integrante do Núcleo de Estudos de Recursos Hídricos do Semiárido (NERHIS), Vanine Menezes.