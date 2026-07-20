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É normal sentir dor na lombar?

Por Rádio Jornal Publicado em 20/07/2026 às 7:47
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Consultório do Rádio Livre: Quem nunca praticou uma atividade física e terminou por ficar com a lombar doendo? Será que essa dor, esse desconforto, é normal? O apresentador Tony Araújo, ao lado de dois especialistas, aborda essa dor na lombar, que aparece até para quem não treina.

O personal trainer, especialista em exercícios para a coluna e ergonomia, com mestrado em ciências da saúde, Gustavo Arruda, destaca que quando essa dor pode estar ligada a musculatura, mas também ao ritmo de vida da pessoa: ambiente de trabalho, alimentação, sono, estresse entre outros.

Já o médico anestesiologista, com especialidade em medicina da dor, Dr. Pedro Hilton, explica os níveis de dor e que por vezes muitas das dores na lombar são agudas, que aparecem e depois passam. Ele destaca, no entanto, que é necessário ficar atento aos sintomas.

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