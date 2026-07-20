É normal sentir dor na lombar?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Consultório do Rádio Livre: Quem nunca praticou uma atividade física e terminou por ficar com a lombar doendo? Será que essa dor, esse desconforto, é normal? O apresentador Tony Araújo, ao lado de dois especialistas, aborda essa dor na lombar, que aparece até para quem não treina.

O personal trainer, especialista em exercícios para a coluna e ergonomia, com mestrado em ciências da saúde, Gustavo Arruda, destaca que quando essa dor pode estar ligada a musculatura, mas também ao ritmo de vida da pessoa: ambiente de trabalho, alimentação, sono, estresse entre outros.

Já o médico anestesiologista, com especialidade em medicina da dor, Dr. Pedro Hilton, explica os níveis de dor e que por vezes muitas das dores na lombar são agudas, que aparecem e depois passam. Ele destaca, no entanto, que é necessário ficar atento aos sintomas.