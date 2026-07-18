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Festi'Ouro, no Sertão do Pajeú, celebra o centenário do maestro Moacir Santos

O Sertão do Pajeú vai se reunir para celebrar o centenário do maestro Moacir Santos, multi-instrumentista reconhecido e admirado em todo o mundo

Por Romoaldo de Souza Publicado em 18/07/2026 às 10:37
Café & Conversa vem falar do festival que reúne música, gastronomia, cinema e muita arte nas ruas de Flores, no Sertão do Pajeú, para celebrar o centenário do maestro Moacir Santos
Café & Conversa vem falar do festival que reúne música, gastronomia, cinema e muita arte nas ruas de Flores, no Sertão do Pajeú, para celebrar o centenário do maestro Moacir Santos - Divulgação

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Café & Conversa: voltamos a falar do multi-instrumentista Moacir Santos, do Sertão do Pajeú para os mais renomados palcos de jazz do mundo.


Hoje, vamos abrir um pacote de café do sertão pernambucano, lá de Ibitiranga, em Carnaíba, e tomar algumas xícaras de café com Karina Zapata, organizadora do Festi'Ouro, a primeira edição do Festival Ouro Negro do Pajeú, criado para celebrar os 100 anos do mestre Moacir Santos.


Vai ter gastronomia, cinema, música e lançamento de livro. Flores vai parar para essa celebração. A conversa com Karina Zapata revela que é possível realizar um grande festival sem torrar milhares e milhares de reais e sem a preocupação de apenas encher a cidade de gente. Tudo é pensado e feito com muito zelo.


— Não há quem não goste de Moacir Santos. E esse festival vem para marcar sua trajetória, desde o Sertão do Pajeú até os palcos de Hollywood. O maestro merece, destaca Karina. Acompanhe essa conversa e anote na sua agenda: no dia 25 de julho, Flores vai ferver. Esperamos você!



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