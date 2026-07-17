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Podcast | Notícia

Tratamento da esclerose sistêmica progressiva

Por Rádio Jornal Publicado em 17/07/2026 às 7:09
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Consultório do Rádio Livre: Nesta edição do programa, o apresentador Tony Araújo aborda os avanços no tratamento da esclerose sistêmica progressiva. Com a participação de reumatologistas, o Rádio Livre trata do assunto. O tema foi um pedido de ouvinte da Rádio Jornal.

De acordo com o médico reumatologista e doutorando em reumatologia, Dr. Saulo Xavier Filho, a esclerose sistêmica é uma doença órfã, podendo ser associada à três coisas, entre elas a autoimunidade. Ele detalha que o tratamento precoce ajuda para que a doença não fique progressiva.

A também médica reumatologista, com mestrado em bioética, Dra. Viviane Vasconcelos, detalha que não existe uma idade para que a doença apareça em uma pessoa, mas que a esclerose sistêmica é mais comum em mulheres.

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