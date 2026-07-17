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Interesse ideológico e as manipulações políticas

Por Rádio Jornal Publicado em 17/07/2026 às 9:46
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No ‘Passando a Limpo’ desta sexta-feira (17), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o Ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte do Brasil, Paulo Pereira. O programa também conta com Eliane Cantanhêde.

 

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