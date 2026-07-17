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Como tratar a fibromatose palmar?

Por Rádio Jornal Publicado em 17/07/2026 às 7:27
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Consultório do Rádio Livre: A pedido de um ouvinte da Rádio Jornal, o programa tem como tema a fibromatose palmar. Tony Araújo, apresentador do Consultório, debate o tema junto a dois médicos ortopedistas. Eles explicam que a condição é mais corriqueira na Europa do que no Brasil.

A médica ortopedista, com especialidade em cirurgia da mão, Dra. Etelvina Vaz, explica que a patologia começou a ser estudada no século 19. A doença se dá na palma da mão, com uma espécie de nódulo. Ela também é mais comum no quarto e quinto dedo, sendo mais frequente em homens a partir dos 50 anos.

Já o também médico ortopedista, com especialidade em mãos e punhos, Maurício Leite, ressalta que o que faz uma pessoa procurar o médico é a dor ou incapacidade. Ele aponta ainda que a progressão da doença não tem um padrão: pode piorar muito rápido ou apenas depois de décadas.

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