Como tratar a fibromatose palmar?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Consultório do Rádio Livre: A pedido de um ouvinte da Rádio Jornal, o programa tem como tema a fibromatose palmar. Tony Araújo, apresentador do Consultório, debate o tema junto a dois médicos ortopedistas. Eles explicam que a condição é mais corriqueira na Europa do que no Brasil.

A médica ortopedista, com especialidade em cirurgia da mão, Dra. Etelvina Vaz, explica que a patologia começou a ser estudada no século 19. A doença se dá na palma da mão, com uma espécie de nódulo. Ela também é mais comum no quarto e quinto dedo, sendo mais frequente em homens a partir dos 50 anos.

Já o também médico ortopedista, com especialidade em mãos e punhos, Maurício Leite, ressalta que o que faz uma pessoa procurar o médico é a dor ou incapacidade. Ele aponta ainda que a progressão da doença não tem um padrão: pode piorar muito rápido ou apenas depois de décadas.