fechar
Podcast | Notícia

Clássicos da música pernambucana

Por JC Publicado em 17/07/2026 às 12:17 | Atualizado em 17/07/2026 às 12:22
Debate 2
Debate 2 - Debate 2

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Debate da Super Manhã: Pernambuco canta com a força de quem transforma história em melodia. Em cada frevo que acelera o coração, em cada ciranda que convida para a roda, no maracatu que faz a terra vibrar e no forró que atravessa gerações, vivem canções que se tornaram verdadeiros clássicos.

No debate desta sexta-feira (17), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre os grandes sucessos da música pernambucana, as canções que embalam as festas populares, as obras que marcaram época e o rico patrimônio musical da nossa região. Participam os cantores e compositores Getúlio Cavalcanti, Jota Michiles e Petrúcio Amorim.

 

 

Leia também

Endividamento das micro e pequenas empresas
DEBATE

Endividamento das micro e pequenas empresas
O controle do gasto público
DEBATE

O controle do gasto público

Compartilhe

Tags