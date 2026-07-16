fechar
Podcast | Notícia

O novo tarifaço

Por Rádio Jornal Publicado em 16/07/2026 às 9:55
Logo Passando a Limpo
Logo Passando a Limpo - Artes JC

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Passando a Limpo: No ‘Passando a Limpo’ desta quinta-feira (16), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE), Bruno Veloso, sobre o novo tarifaço. A Sócia-fundadora da LeFil Company, Rosário Pompéia, conversa sobre o sistema integrado de marketing político com inteligência artificial para as eleições de 2026.

 

Leia também

Pauta-bomba
PASSANDO A LIMPO

Pauta-bomba
Moraes, Flávio e a carta
PASSANDO A LIMPO

Moraes, Flávio e a carta

Compartilhe

Tags