Endividamento das micro e pequenas empresas
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Debate da Super Manhã: As micro e pequenas empresas enfrentam um cenário de crescente pressão financeira, que tem levado muitos empreendedores ao endividamento. Em um ambiente cada vez mais desafiador, os micro e pequenos empresários buscam equilibrar as contas, manter o fluxo de caixa e garantir a continuidade dos negócios.
No debate desta quinta-feira (16), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre os fatores associados ao endividamento, suas consequências para os pequenos negócios e as estratégias para reduzir as dívidas, reorganizar as finanças e fortalecer a sustentabilidade das empresas.
Participam a gerente de Políticas Públicas do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Pernambuco (Sebrae/PE), Priscila Lapa, o economista João Rogério Filho, e a especialista em Finanças Comportamentais, Aline Dantas.