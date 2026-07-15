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Pauta-bomba

Por Rádio Jornal Publicado em 15/07/2026 às 10:13
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Passando a Limpo: No ‘Passando a Limpo’ desta quarta-feira (15), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o cientista político, Adriano Oliveira, sobre a nova rodada da pesquisa Quaest. O programa também conta com o correspondente em Portugal, Antonio Martins.

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