fechar
Podcast | Notícia

O que o soluço revela sobre a saúde?

Por Rádio Jornal Publicado em 15/07/2026 às 10:28
Consult&oacute;rio do R&aacute;dio Livre
Consultório do Rádio Livre - Artes JC

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Consultório do Rádio Livre: Quem nunca passou pelo vexame de soluçar no meio de uma conversa? Esse é o tema desta edição do programa. Acompanhado de especialistas, o apresentador Tony Araújo aborda as causas e tratamentos. Afinal, o que o soluço revela sobre a saúde?

De acordo com o especialista em clínica médica, Dr. Gustavo Miranda, o soluço comum tem origem em uma contração do diafragma. Ele torna-se mais preocupante quando fica recorrente e persistente.

Já o médico gastroenterologista, com especialidade em doenças intestinais, Dr. Jones Lima, ressalta que doenças que afetam o tórax ou abdômen podem também gerar soluço. Outro fator é a barriga cheia de gases.

Leia também

Trombose e os cuidados com a saúde
CONSULTÓRIO

Trombose e os cuidados com a saúde
Brasil: o país mais ansioso do mundo
CONSULTÓRIO

Brasil: o país mais ansioso do mundo

Compartilhe

Tags