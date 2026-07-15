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O controle do gasto público

Por JC Publicado em 15/07/2026 às 12:15
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Debate da Super Manhã: O controle do gasto público é um dos principais instrumentos para assegurar que os recursos arrecadados por meio dos impostos sejam aplicados de forma eficiente e transparente.

A fiscalização das contas públicas contribui para que essas reservas sejam destinadas de forma responsável às áreas essenciais, gerando benefícios diretos para a população.

No debate desta quarta-feira (15), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre o papel dos órgãos de fiscalização das contas públicas, a participação da sociedade nesse processo de supervisão e o combate ao desperdício e à corrupção.

Participam o procurador do Ministério Público de Contas de Pernambuco (MPC-PE), Cristiano Pimentel, o coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), Hodir Melo, e o economista e cientista político, Sandro Prado.

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