fechar
Podcast | Notícia

Trombose e os cuidados com a saúde

Por Rádio Jornal Publicado em 14/07/2026 às 8:23
Consult&oacute;rio do R&aacute;dio Livre
Consultório do Rádio Livre - Artes JC

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Consultório do Rádio Livre: A pedido de um ouvinte, o tema desta edição do Consultório é a trombose. A condição causa 165 internações diárias no Brasil. O jornalista Leonardo Boris, ao lado de dois médicos, detalha esse problema e tira dúvidas dos ouvintes da Rádio Jornal.

Quem ajuda a aprofundar o debate é a médica cirurgiã vascular, Dra. Gabriela Alcoforado. Ela explica que a trombose ocorre quando um fluxo de sangue é impedido, sendo mais comum nas pernas, mas pode acontecer em outras partes do corpo.

O também médico cirurgião vascular, Dr. Esdras Marques, esclarece que a trombose pode deixar sequelas. Ele também conta que quanto mais rápido for tomadas as providências, menos problemas futuros uma pessoa pode ter.

Leia também

Brasil: o país mais ansioso do mundo
CONSULTÓRIO

Brasil: o país mais ansioso do mundo
Dia Nacional de Alerta à Insuficiência Cardíaca
CONSULTÓRIO

Dia Nacional de Alerta à Insuficiência Cardíaca

Compartilhe

Tags