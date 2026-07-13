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Podcast | Notícia

Brasil: o país mais ansioso do mundo

Por Rádio Jornal Publicado em 13/07/2026 às 9:01
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Consultório do Rádio Livre: A ansiedade é considerada um dos males deste século. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é o país mais ansioso do mundo. O apresentador Tony Araújo destrincha o tema junto a especialistas.

A psicóloga pós-graduada pela residência em psicologia clínica e hospitalar da secretaria de saúde do Estado, Katerine Czajkowska, ressalta que estar ansioso não é anormal e que a ansiedade faz parte dos sentimentos humanos. Ela torna-se preocupante quando gera prejuízos à saúde.

O médico psiquiatra, Dr. Rafael Amorim Figueiredo, destaca que a ansiedade nos ajuda a tomar ações rápidas. Para Rafael Amorim, a ansiedade virou uma coisa ruim a partir das cobranças sobre a vida perfeita e sobre o paradigma de que quem descansa não vence na vida.

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