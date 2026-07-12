O centenário do multi-instrumentista Moacir Santos, sob o olhar do maestro Cacá Malaquias, ao sabor de muito café

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Nascido em Flores, Moacir Santos é tão reverenciado no exterior como, injustamente, esquecido no Brasil. Café & Conversa resgata seu legado. Confira!

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Café & Conversa: Estávamos aqui, na redação/cafeteria informal do Café & Conversa, quando me veio a ideia de escrever sobre o centenário do grande jazzista e multi-instrumentista Moacir Santos, nascido em Flores, no Sertão do rio Pajeú, em 26 de julho de 1926.



Fui atrás do maestro carnaibano, como eu, Cacá Malaquias. Conversamos horas e horas — literalmente, horas e horas — sobre Moacir Santos e sua música extraordinária.



Cacá e eu, embora separados por mais de dois mil e cem quilômetros, concordamos plenamente em alguns pontos. O primeiro deles é que parece praticamente impossível criar música ou elaborar arranjos sem a influência da cafeína, essa substância deliciosa presente no café. O segundo é a constatação de que, enquanto artistas locais passam um verdadeiro perrengue para sobreviver da própria arte, muitas prefeituras e governos estaduais continuam "torrando" dinheiro público na contratação de artistas e em espetáculos de qualidade duvidosa.



Moacir Santos morreu em Pasadena, Califórnia, nos Estados Unidos, em 6 de agosto de 2006, deixando uma obra que continua reverenciada no exterior e que merece ser cada vez mais conhecida no Brasil.

Confira a nossa conversa!

Um abraço, bom café!