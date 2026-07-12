fechar
Podcast | Notícia

O centenário do multi-instrumentista Moacir Santos, sob o olhar do maestro Cacá Malaquias, ao sabor de muito café

Nascido em Flores, Moacir Santos é tão reverenciado no exterior como, injustamente, esquecido no Brasil. Café & Conversa resgata seu legado. Confira!

Por Romoaldo de Souza Publicado em 12/07/2026 às 12:42 | Atualizado em 12/07/2026 às 12:49
Às vésperas do centenário de Moacir Santos, nascido em Flores, no Sertão do Pajeú, o maestro carnaibano Cacá Malaquias ajuda a resgatar a obra de um dos maiores gênios da música brasileira
Às vésperas do centenário de Moacir Santos, nascido em Flores, no Sertão do Pajeú, o maestro carnaibano Cacá Malaquias ajuda a resgatar a obra de um dos maiores gênios da música brasileira - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Café & Conversa: Estávamos aqui, na redação/cafeteria informal do Café & Conversa, quando me veio a ideia de escrever sobre o centenário do grande jazzista e multi-instrumentista Moacir Santos, nascido em Flores, no Sertão do rio Pajeú, em 26 de julho de 1926.


Fui atrás do maestro carnaibano, como eu, Cacá Malaquias. Conversamos horas e horas — literalmente, horas e horas — sobre Moacir Santos e sua música extraordinária.


Cacá e eu, embora separados por mais de dois mil e cem quilômetros, concordamos plenamente em alguns pontos. O primeiro deles é que parece praticamente impossível criar música ou elaborar arranjos sem a influência da cafeína, essa substância deliciosa presente no café. O segundo é a constatação de que, enquanto artistas locais passam um verdadeiro perrengue para sobreviver da própria arte, muitas prefeituras e governos estaduais continuam "torrando" dinheiro público na contratação de artistas e em espetáculos de qualidade duvidosa.


Moacir Santos morreu em Pasadena, Califórnia, nos Estados Unidos, em 6 de agosto de 2006, deixando uma obra que continua reverenciada no exterior e que merece ser cada vez mais conhecida no Brasil.
Confira a nossa conversa!

Um abraço, bom café!

Leia também

Paysandu x Floresta ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Série C
Série C

Paysandu x Floresta ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Série C
MPPE exige diagnóstico climático em licenciamento de mineradora em Floresta
MEIO AMBIENTE

MPPE exige diagnóstico climático em licenciamento de mineradora em Floresta

Compartilhe

Tags