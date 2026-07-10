Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Consultório do Rádio Livre: Em alusão ao Dia Nacional de Alerta à Insuficiência Cardíaca, esta edição do programa aborda a doença que afeta mais de dois milhões de pessoas no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde. O apresentador Tony Araújo trata da temática, ao lado de especialistas que tiram dúvidas do ouvinte da Rádio Jornal.

Para conversar sobre o assunto, a médica cardiologista, com especialidade em insuficiência cardíaca e transplante, Dra. Fátima Oliveira, explica que a doença é uma síndrome, e detalha o perfil de paciente, que sofre com: cansaço, falta de ar, até mesmo edema (que pode gerar problemas na alimentação).

O também médico cardiologista, com especialidade em cardiologia, Dr. Carlos Japhet, ressalta que o ganho de peso repentino também pode ser um sintoma. Ele também aponta que a insuficiência cardíaca é uma “falha do bombeamento do sangue”, que afeta várias partes do corpo acumulando líquidos no corpo.