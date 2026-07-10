Dia Nacional de Alerta à Insuficiência Cardíaca
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Consultório do Rádio Livre: Em alusão ao Dia Nacional de Alerta à Insuficiência Cardíaca, esta edição do programa aborda a doença que afeta mais de dois milhões de pessoas no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde. O apresentador Tony Araújo trata da temática, ao lado de especialistas que tiram dúvidas do ouvinte da Rádio Jornal.
Para conversar sobre o assunto, a médica cardiologista, com especialidade em insuficiência cardíaca e transplante, Dra. Fátima Oliveira, explica que a doença é uma síndrome, e detalha o perfil de paciente, que sofre com: cansaço, falta de ar, até mesmo edema (que pode gerar problemas na alimentação).
O também médico cardiologista, com especialidade em cardiologia, Dr. Carlos Japhet, ressalta que o ganho de peso repentino também pode ser um sintoma. Ele também aponta que a insuficiência cardíaca é uma “falha do bombeamento do sangue”, que afeta várias partes do corpo acumulando líquidos no corpo.