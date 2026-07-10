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Podcast | Notícia

A cena do rock em Pernambuco

Por JC Publicado em 10/07/2026 às 12:07
Debate 2
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Debate da Super Manhã: Marcado pela criatividade, pela diversidade e pela valorização da cultura local, Pernambuco ocupa um lugar de destaque na história do rock brasileiro por desenvolver uma cena musical vibrante, que fortalece bandas independentes, coletivos culturais, casas de shows e festivais dedicados à valorização de novos artistas.

No debate desta sexta-feira (10), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre a origem do rock em Pernambuco, as principais bandas que marcaram a história do estado, o papel do Recife como polo do rock nordestino e os desafios e perspectivas da cena pernambucana.

Participam o guitarrista da Banda Linger, George Herculano, e o vocalista e baixista da Banda Devotos, Cannibal.

 

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