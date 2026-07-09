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Redução da maioridade penal

Por Rádio Jornal Publicado em 09/07/2026 às 9:45
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Passando a Limpo: No ‘Passando a Limpo’ desta quinta-feira (9), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o Deputado Federal, Mendonça Filho (PL), sobre a PEC da redução da maioridade penal.

 


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