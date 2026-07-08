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O futuro da Transnordestina em Pernambuco

Por JC Publicado em 08/07/2026 às 12:14
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Debate da Super Manhã: Um estudo técnico sobre o trecho Salgueiro-Porto de Suape da Ferrovia Transnordestina aponta os impactos econômicos positivos que a implantação da ferrovia pode gerar em Pernambuco e nos estados vizinhos.

O levantamento, realizado em parceria com a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), busca demonstrar a viabilidade econômica do trecho e subsidiar as análises do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre a liberação de recursos federais para a implantação do ramal Salgueiro-Suape.

No debate desta quarta-feira (8), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre o futuro da Transnordestina em Pernambuco, os impasses junto à Corte de Contas, os investimentos em andamento e previstos, a geração de empregos com a retomada das obras e as expectativas para o desenvolvimento socioeconômico da região após a conclusão da ferrovia.

Participam o Superintendente da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Francisco Alexandre, o ex-prefeito de Bonito e consultor de Gestão Pública, Laércio Queiroz, e o jornalista e titular da Coluna JC Negócios do Jornal do Commercio, Fernando Castilho.

 

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