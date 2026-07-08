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As taxas dos EUA

Por Rádio Jornal Publicado em 08/07/2026 às 9:50
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Passando a Limpo: No ‘Passando a Limpo’ desta quarta-feira (8), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com O Conselheiro da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e ex-senador da República, Armando Monteiro Neto, sobre a taxação dos EUA.

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