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Taxas dos EUA

Por Rádio Jornal Publicado em 07/07/2026 às 10:00
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Passando a Limpo: No ‘Passando a Limpo’ desta terça-feira (7), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o economista, Edgard Leonardo, sobre o novo tarifaço dos EUA.

 

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