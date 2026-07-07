Mudanças no CNPJ das empresas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Debate da Super Manhãs: A Receita Federal passa a adotar o CNPJ em formato alfanumérico, combinando letras e números nas novas inscrições realizadas no país. A mudança no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica tem como objetivo ampliar a capacidade de geração de novos registros e garantir a continuidade do sistema diante do crescimento do número de negócios formalizados.

No debate desta terça-feira (7), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com convidados sobre os impactos da adoção do novo formato do CNPJ em contratos, bancos e órgãos públicos, além de outras atualizações relacionadas a essa mudança.

Participam o presidente da Junta Comercial do Estado de Pernambuco (JUCEPE); Paulo André Rabêlo; a advogada especialista em Direito Tributário, Anna Dolores Sá Malta; e o contador, consultor empresarial e sócio-diretor da Dataconte, Albérico Moraes.

