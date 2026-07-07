Mudanças no CNPJ das empresas
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Debate da Super Manhãs: A Receita Federal passa a adotar o CNPJ em formato alfanumérico, combinando letras e números nas novas inscrições realizadas no país. A mudança no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica tem como objetivo ampliar a capacidade de geração de novos registros e garantir a continuidade do sistema diante do crescimento do número de negócios formalizados.
No debate desta terça-feira (7), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com convidados sobre os impactos da adoção do novo formato do CNPJ em contratos, bancos e órgãos públicos, além de outras atualizações relacionadas a essa mudança.
Participam o presidente da Junta Comercial do Estado de Pernambuco (JUCEPE); Paulo André Rabêlo; a advogada especialista em Direito Tributário, Anna Dolores Sá Malta; e o contador, consultor empresarial e sócio-diretor da Dataconte, Albérico Moraes.