fechar
Podcast | Notícia

Transtornos alimentares e as redes sociais

Por Rádio Jornal Publicado em 06/07/2026 às 8:02
Consult&oacute;rio do R&aacute;dio Livre
Consultório do Rádio Livre - Artes JC

Clique aqui e escute a matéria

Consultório do Rádio Livre: Em tempos de internet e redes sociais, a população termina por virar refém de vidas perfeitas irreais e padrões de beleza que não são saudáveis. Entre um dos problemas causados por isso, estão os distúrbios alimentares. O apresentador Tony Araújo, junto a especialistas, aborda este tema tão presente na sociedade atual.

A nutricionista clínica, pediátrica e hebiátrica, Dra. Eduarda Haack, ressalta que os transtornos alimentares são causados por uma distorção de como uma pessoa enxerga o próprio corpo. Ela também aborda os tipos desses transtornos.

Já a psicóloga, com doutorado em neuropsiquiatria, Dra. Tatiana Bertulino, detalha que as redes sociais podem causar uma pressão sobre corpos perfeitos. Ela também destaca que mulheres são mais propensas a sofrer com essa pressão.

Leia também

Você sofre com artrose?
CONSULTÓRIO

Você sofre com artrose?
Será que toda tosse é igual?
CONSULTÓRIO

Será que toda tosse é igual?

Compartilhe

Tags