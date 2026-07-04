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Quinteto Violado mostra em Portugal um de seus espetáculos mais brilhantes: "Sertão"

Não por acaso, esse mesmo projeto foi apresentado a muitos prefeitos pernambucanos. A maioria torceu o nariz para o Quinteto Violado

Por Romoaldo de Souza Publicado em 04/07/2026 às 11:57
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Uma xícara de café e um acorde no baixo de Sandro Lins, do Quinteto Violado - Divulgação

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Café & Conversa: Tomamos um café coado com Sandro Lins, baixista do Quinteto Violado, para falar da turnê que o grupo apresenta nos próximos dias em Portugal: Guarda, Tondela, Caldas da Rainha, Mealhada e Carregal do Sal. De 10 a 17 de julho


Pernambucano do Recife, Sandro Lins confirma aquilo que já vimos dizendo aqui na Rádio Jornal: boa parte das prefeituras tem priorizado eventos com artistas "renomados". "Estamos falando daqueles que enchem as ruas, mas precisamos discutir, também, a importância da música e da cultura locais", sustenta Sandro Lins.


Entre uma xícara e outra de café, Sandro Lins conta, ainda, sobre a importância do baixo na formação musical e nos arranjos do Quinteto Violado.


Aperte o play e escute esta nossa conversa. Um abraço e bom café!

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