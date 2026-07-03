fechar
Podcast | Notícia

Você sofre com artrose?

Por Rádio Jornal Publicado em 03/07/2026 às 8:01
Consult&oacute;rio do R&aacute;dio Livre
Consultório do Rádio Livre - Artes JC

Clique aqui e escute a matéria

Consultório do Rádio Livre: Em mais uma edição do programa, o radialista e apresentador do programa, Tony Araújo, discute a artrose. A doença que afeta 15 milhões de brasileiros entra em pauta no Consultório. Especialistas respondem as perguntas dos ouvinte da Rádio Jornal.

Em entrevista, a médica ortopedista, com especialização em cirurgia da mão, Dra. Etelvina Vaz, explica que a artrose é um desgaste de uma camada que reveste as articulações.

Já o também médico ortopedista, cirurgião de joelho, com mestrado em medicina interna, Dr. Fábio Guimarães, detalha que o desgaste da articulação além de causar dor, provoca a perda funcional do movimento.

 

 

Leia também

Será que toda tosse é igual?
CONSULTÓRIO

Será que toda tosse é igual?

Cirurgia de hérnia
CONSULTÓRIO

Cirurgia de hérnia

Compartilhe

Tags