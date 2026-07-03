Os primeiros socorros e os minutos que podem fazer a diferença

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Debate Super Manhã:

A diferença entre a vida e a morte muitas vezes está nas atitudes tomadas antes da chegada do atendimento especializado. Saber reconhecer uma emergência e agir da forma correta pode evitar sequelas, reduzir complicações e até salvar vidas.



No debate desta sexta-feira (3), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre como agir diante de acidentes domésticos, de trânsito e de ataques de animais, orientações até a chegada dos especialistas e outras situações de risco iminente das pessoas atingidas.



Participam o 2º tenente do Grupamento de Bombeiros de Atendimento Pré-Hospitalar do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), Túlio Alves Rodrigues; o médico clínico, presidente da Sociedade Pernambucana de Clínica Médica, Gustavo Miranda; o biólogo e pesquisador, Leandro Alberto; e o gerente do Núcleo de Educação Permanente (NEP) do SAMU Metropolitano do Recife, Petrus Moura de Andrade.

OUÇA O DEBATE NA ÍNTEGRA