Os primeiros socorros e os minutos que podem fazer a diferença
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Debate Super Manhã:
A diferença entre a vida e a morte muitas vezes está nas atitudes tomadas antes da chegada do atendimento especializado. Saber reconhecer uma emergência e agir da forma correta pode evitar sequelas, reduzir complicações e até salvar vidas.
No debate desta sexta-feira (3), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre como agir diante de acidentes domésticos, de trânsito e de ataques de animais, orientações até a chegada dos especialistas e outras situações de risco iminente das pessoas atingidas.
Participam o 2º tenente do Grupamento de Bombeiros de Atendimento Pré-Hospitalar do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), Túlio Alves Rodrigues; o médico clínico, presidente da Sociedade Pernambucana de Clínica Médica, Gustavo Miranda; o biólogo e pesquisador, Leandro Alberto; e o gerente do Núcleo de Educação Permanente (NEP) do SAMU Metropolitano do Recife, Petrus Moura de Andrade.
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