Os desafios das universidades
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Debate Super Manhã: O ensino superior continua sendo um dos principais caminhos para a formação profissional, o desenvolvimento científico e a ascensão social. No entanto, um número crescente de jovens tem adiado ou até desistido de ingressar na universidade. Dados do Censo 2022 apontam que apenas 12,62% dos pernambucanos possuem graduação concluída.
No debate desta quinta-feira (2), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre os desafios do ensino superior, a democratização do acesso estudantil, as desigualdades sociais, o financiamento estudantil, as políticas de cotas raciais e os demais dilemas enfrentados por estudantes e pelas universidades públicas e privadas.
Participam o gerente de Desenvolvimento da Graduação da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), Carlos Jahn, a reitora do Centro Universitário Frassinetti do Recife (UniFAFIRE), Maria das Graças Soares da Costa, e o vice-reitor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Moacyr Araújo.
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