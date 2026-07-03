Os desafios das universidades

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Debate Super Manhã: O ensino superior continua sendo um dos principais caminhos para a formação profissional, o desenvolvimento científico e a ascensão social. No entanto, um número crescente de jovens tem adiado ou até desistido de ingressar na universidade. Dados do Censo 2022 apontam que apenas 12,62% dos pernambucanos possuem graduação concluída.



No debate desta quinta-feira (2), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre os desafios do ensino superior, a democratização do acesso estudantil, as desigualdades sociais, o financiamento estudantil, as políticas de cotas raciais e os demais dilemas enfrentados por estudantes e pelas universidades públicas e privadas.



Participam o gerente de Desenvolvimento da Graduação da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), Carlos Jahn, a reitora do Centro Universitário Frassinetti do Recife (UniFAFIRE), Maria das Graças Soares da Costa, e o vice-reitor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Moacyr Araújo.

OUÇA O DEBATE NA ÍNTEGRA: