Será que toda tosse é igual?
Clique aqui e escute a matéria
Consultório do Rádio Livre: Em mais uma edição do programa, um problema relativamente comum dentro da sociedade é tratado: tosse. O radialista, Tony Araújo, ao lado de especialista, debate o assunto e tira dúvidas do ouvinte da Rádio Jornal. Afinal, por que tossimos? Será que toda tosse é igual?
O médico formado pela Universidade Federal de Pernambuco, com especialização em Clínica Médica, e pneumologista, Dr. Thiago Darlan, explica que existem vários tipos de tosse. Ele também explica que a tosse é um reflexo de proteção do corpo, que por sua vez, quer liberar alguma coisa presa na via aérea e precisa ser expelido.
Já o médico infectologista, Dr. Danylo Palmeira, aponta que é preciso ficar atento a tosses persistentes. Principalmente aquelas que dão falta de ar, dor de garganta, febre, são acompanhadas de sangue entre outros sintomas. Ele detalha que é importante, nesses casos, procurar ajuda médica.