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Crise política

Por Rádio Jornal Publicado em 02/07/2026 às 10:00 | Atualizado em 02/07/2026 às 10:00
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Passando a Limpo: No ‘Passando a Limpo’ desta quinta-feira (02), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com a cientista política, Priscila Lapa, sobre a crise política de Flávio Bolsonaro com as mulheres. O advogado eleitoral, Antônio Ribeiro Jr., repercute o pedido, de partidos, ao TSE para driblar regra sobre cota para mulheres e negros.

 

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