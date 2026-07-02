A política na américa do sul
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Debate Super Manhã: Em um cenário de intensas transformações políticas, os países da América do Sul vivem um período de mudanças marcado pela alternância entre governos de diferentes correntes ideológicas. As decisões tomadas pelos líderes da região influenciam a economia, as relações internacionais e a vida da população, além de repercutirem no cenário político continental.
No debate desta quarta-feira, 1º de julho, a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com convidados para analisar a política sul-americana, o pensamento dos principais líderes da região, os rumos das disputas ideológicas, o cenário político no continente e os possíveis reflexos desse contexto nas eleições brasileiras de 2026.
Participam o doutor em Ciência Política pela Universidade Federal Fluminense (UFF), professor do curso de Ciência Política da Unicap, Antônio Lucena, o internacionalista e professor de relações internacionais, Bianor Teodósio, e o sociólogo e pesquisador, Maurício Garcia.
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