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Penduricalhos de juízes

Por Rádio Jornal Publicado em 01/07/2026 às 9:59
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Passando a Limpo: No ‘Passando a Limpo’ desta quarta-feira (01), Igor Maciel e a bancada do programa conversam repercutem as últimas notícias da política nacional. O programa também conta com o correspondente em Portugal, Antonio Martins.

 

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