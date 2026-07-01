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Dinheiro, pix ou cartão: qual faz mais sentido para o seu bolso?

Por Da Rádio Jornal Publicado em 01/07/2026 às 9:28
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Debate Super Manhã: Do dinheiro em espécie ao Pix e ao cartão, as formas de pagamento evoluíram e transformaram a maneira como os brasileiros consomem. Cada modalidade oferece vantagens e desafios que impactam diretamente o controle financeiro, o acesso ao crédito e o comportamento de compra.


No debate desta terça-feira (30), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre as vantagens e as armadilhas de cada forma de pagamento, quando vale a pena utilizar cada modalidade, qual delas oferece mais proteção contra fraudes e como fazer a melhor escolha na hora de pagar.


Participam a economista e presidente da Associação de Projetos de Extensão e Cursos (APEC), Antônia Lessa, o economista e mestre em Administração, Edgard Leonardo, e o economista e especialista em Gestão Pública, Werson Kaval.

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