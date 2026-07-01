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Cirurgia de hérnia

Por Rádio Jornal Publicado em 01/07/2026 às 8:18
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Nesta edição do programa, o assunto pautado é a cirurgia de hérnia. O radialista Tony Araújo dá palco ao assunto e, junto a especialista, tira dúvidas dos ouvintes da Rádio Jornal sobre o tema.

Em entrevista, o cirurgião geral e do aparelho digestivo e presidente da Sociedade Brasileira de Hérnia, Dr. Heitor Santos, explica que a hérnia é uma espécie de caroço e aponta que ela pode aparecer em várias partes do corpo. Ele também detalha como o problema surge.

Já o cirurgião do aparelho digestivo e membro da Sociedade Brasileira de Hérnia, Dr. Thiago Silva, ressalta alguns fatores que podem ajudar no surgimento do problema, como obesidade, tabagismo, idosos e quem já fez cirurgia. Em resumo, pessoas que têm o corpo mais vulnerável.

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