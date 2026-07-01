Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Nesta edição do programa, o assunto pautado é a cirurgia de hérnia. O radialista Tony Araújo dá palco ao assunto e, junto a especialista, tira dúvidas dos ouvintes da Rádio Jornal sobre o tema.

Em entrevista, o cirurgião geral e do aparelho digestivo e presidente da Sociedade Brasileira de Hérnia, Dr. Heitor Santos, explica que a hérnia é uma espécie de caroço e aponta que ela pode aparecer em várias partes do corpo. Ele também detalha como o problema surge.

Já o cirurgião do aparelho digestivo e membro da Sociedade Brasileira de Hérnia, Dr. Thiago Silva, ressalta alguns fatores que podem ajudar no surgimento do problema, como obesidade, tabagismo, idosos e quem já fez cirurgia. Em resumo, pessoas que têm o corpo mais vulnerável.