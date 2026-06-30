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Prazos políticos

Por Rádio Jornal Publicado em 30/06/2026 às 9:58
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Logo Passando a Limpo - Artes JC

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Passando a Limpo: No ‘Passando a Limpo’ desta terça-feira (30), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o cientista político, Adriano Oliveira, sobre a importância dos candidatos ao senado na chapa política. O advogado eleitoral, Emílio Duarte, repercute o que pode e o que não pode no período de pré-campanha eleitoral.

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