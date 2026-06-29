Os direitos dos trabalhadores por aplicativo
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Debate Super Manhã: As plataformas digitais de trabalho têm se consolidado como uma importante alternativa de emprego e geração de renda para motoristas e entregadores por aplicativo. No entanto, essa modalidade também traz desafios socioeconômicos que vêm sendo debatidos em todo o mundo.
No debate desta segunda-feira (29), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com especialistas sobre as novas diretrizes da Organização Internacional do Trabalho (OIT) para trabalhadores de plataformas digitais, o que prevê a legislação de trânsito brasileira para os condutores e as atualizações que envolvem o transporte por aplicativo no país.
Participam o presidente do Sindicato dos Motoristas por Aplicativo de Pernambuco (Sindmape), Anderson Câmara, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Entregadores, Empregados e Autônomos de Moto e Bicicleta por Aplicativo do Estado de Pernambuco (Seambape), Rodrigo Lopes, e o advogado especialista em Direito do trabalho, João Galamba.
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