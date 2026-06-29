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Esquecimento e as formas de exercitar o cérebro

Por Rádio Jornal Publicado em 29/06/2026 às 7:48
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Consultório do Rádio Livre - Artes JC

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Consultório do Rádio Livre: Algumas vezes estamos numa situação onde é necessário fazer algo, mas na hora da ação, a mão vai à cintura e surge a pergunta “o que eu ia fazer mesmo?”. Sobre esse assunto, a jornalista Anne Barretto, junto a especialistas, trata sobre o esquecimento e as formas de exercitar o cérebro.

Para a psicóloga clínica e organizacional, especialista em desenvolvimento humano, Rita Lucena, é necessário sempre exercitar o cérebro, independente da idade. Seja através de exercícios, leituras e outras atividades.

O médico geriatra e clínico, Dr. Rafael Alex Sobrinho, aponta que nem todo esquecimento é demência, mas que é preciso sim ter um olhar clínico e se policiar com o “esquecimento não percebido” ou aquele que realmente afeta o dia a dia.

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