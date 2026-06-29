Esquecimento e as formas de exercitar o cérebro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Consultório do Rádio Livre: Algumas vezes estamos numa situação onde é necessário fazer algo, mas na hora da ação, a mão vai à cintura e surge a pergunta “o que eu ia fazer mesmo?”. Sobre esse assunto, a jornalista Anne Barretto, junto a especialistas, trata sobre o esquecimento e as formas de exercitar o cérebro.

Para a psicóloga clínica e organizacional, especialista em desenvolvimento humano, Rita Lucena, é necessário sempre exercitar o cérebro, independente da idade. Seja através de exercícios, leituras e outras atividades.

O médico geriatra e clínico, Dr. Rafael Alex Sobrinho, aponta que nem todo esquecimento é demência, mas que é preciso sim ter um olhar clínico e se policiar com o “esquecimento não percebido” ou aquele que realmente afeta o dia a dia.